Dresden - Vier Menschen haben sich am Donnerstag in einem Dresdener Einkaufsmarkt beim Benutzen eines Desinfektionsmittelspenders leicht verletzt. Offenbar hatte ein Mitarbeiter am Vorabend fälschlicherweise Automatenreiniger statt Desinfektionsmittel in den Spender gefüllt. Gegen den 23-jährigen Deutschen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (mz)