Unterstützungsverein der MZ: „Wir helfen“ will, dass „sich alle Kinder frei entfalten können“

Halle/MZ. - Der Unterstützungsverein der Mitteldeutschen Zeitung „Wir helfen“ hat ein neues Jahresthema gewählt, das ab November 2024 und bis ins kommende Jahr 2025 gilt. Es lautet: „Wir helfen, damit sich alle Kinder frei entfalten können!“

Jedes vierte Kind in Sachsen-Anhalt gilt als armutsgefährdet

„Wir helfen“-Vorsitzende Susen Thiele treibt besonders das Thema Kinderarmut um: „Das Wort Armut im Zusammenhang mit Deutschland zu benutzen, scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch in sich zu sein. Dennoch gilt in Deutschland laut Armutsbericht 2024 mehr als jedes fünfte Kind, in Sachsen-Anhalt sogar jedes vierte Kind, als armutsgefährdet!“

Das sei für die betroffenen Kinder nicht nur ein materielles, sondern auch ein gesellschaftliches Problem. Wenig Geld bedeute auch wenig Hoffnung, zu wenig Chancen, zu wenig soziales Miteinander. Viele Türen blieben verschlossen, Chancen und Bildungsmöglichkeiten unerreichbar. „Dadurch gehen auch uns, der Gesellschaft, unerkannte Talente verloren“, so Thiele weiter.

Kinder- und Jugendarmut bleibe ein ungelöstes Problem. „Wir können helfen, Kinderarmut zu bekämpfen, um damit Heranwachsenden einen besseren Start in die Zukunft zu ermöglichen. Deshalb lautet unser neues Jahresthema: Wir helfen, damit sich alle Kinder frei entfalten können!“

Kinder müssten sich im Laufe ihrer Entwicklung entfalten dürfen. „Wie eine Blume ihre Blüten, wie ein Schmetterling seine Flügel entfaltet, um das eigene Potenzial zu erkennen“, sagt die Vorsitzende des Vereins. Dazu gehöre es, die eigenen Fähigkeiten, Gaben, Wünsche und Sehnsüchte zu entdecken und diese auch auszuprobieren.

„Schon kleine Erfolge stärken das eigene Selbstbewusstsein. Wir möchten Kindern und Jugendlichen Zugang zu kulturellen, sportlichen und sozialen Angeboten ermöglichen, damit sie ihre Talente und Stärken entdecken und selbstbewusst ihr Leben meistern können.“

„Wir helfen“ engagiert sich seit mehr als 20 Jahren für Chancengleichheit

„Wir helfen“ engagiert sich seit mehr als 20 Jahren für die Chancengleichheit von Heranwachsenden und unterstützt nachhaltig soziale Kinder- und Jugendprojekte in der Region.