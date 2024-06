Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Als es vorüber war mit dem zweiten deutschen Staat, hatte Jessy Wellmer in Güstrow gerade ihren elften Geburtstag gefeiert. Alles in der Welt der Tochter eines Lehrerehepaars fing neu an. Nichts blieb, wie es gewesen war. Neugierig und ohne Angst vor dem, was kommen würde, bestaunt Wellmer die Veränderungen mehr als dass sie sie erlebt. Schon vorher, sagt sie, habe sie nie klagen müssen. „Meine Eltern haben wie viele DDR-Bürger die Lücken in der Versorgung mit Geschick und Witz geschlossen.“