Sportwetten sind zum ersten Mal bei einem Turnier in Deustchland erlaubt.

Halle/MZ. - Zwei schmale Euro hatte der junge Mann gesetzt, der gerade vor die Tür der Filiale eines Wettbüros in Halle tritt. Eine Hand nestelt die Zigarettenpackung hervor, die andere entsorgt den Wettschein im Rinnstein. Nicht mal gewonnen und dann zerronnen, sondern gewettet und verloren: Vier Spiele hatte der Glücksritter in einer Wette kombiniert. Quote 332,64, möglicher Gewinn 632,02. Ein zweiter Wettschein liegt daneben. Für vier Euro hätte es 432,09 Euro gegeben. Auch daraus ist nichts geworden.