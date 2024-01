Das nahe dem Saale-Ufer gelegene Haus unweit des halleschen Zoos kommt nicht nur beim Ambiente in einer Mischung aus traditionell und modern daher. Auch bei den Speisen ist Vielfalt angesagt - von Sülze oder Kalbsschnitzel bis zu Burger oder Bowl.

So schmeckt es im Kaffeehaus Wittekind in Halle

Halle/MZ - Es wird sich als eine gute Entscheidung herausstellen, im halleschen Kaffeehaus und Restaurant Wittekind die Vorspeise einmal Vorspeise sein zu lassen. Nicht, weil das Angebot nicht verlockend wäre. Da sind etwa die Suppen, wie Soljanka oder eine (vegane) Minestrone. Doch als kulinarisches Finale dieses Samstagabends locken noch ganz andere Köstlichkeiten, das wird schon beim Ankommen in dem zum Haus gehörenden Pavillon deutlich: Da fällt der Blick gleich auf eine Vitrine, in der Tortenstücke auf mehreren, sich drehenden Etagen präsentiert werden. Viele, ganz verschiedene Torten sind das. Passionsfrucht-Quark, Thüringer Mohn, Schokomousse-Mango, New York Cheesecake... Ein Traum für Freunde des Süßen.