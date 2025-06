Erziehung So kam es zum ersten Kindergarten der Welt

Spielen und Lernen in der Gemeinschaft: Vor 185 Jahren gründete Friedrich Fröbel in Thüringen den weltweit ersten Kindergarten. Doch schon wenig später wurden solche Einrichtungen in Preußen verboten. Das ändert indes nichts daran, dass die Idee des begeisterten Pädagogen bis heute weiterlebt.