Erster Arbeitstag „Eine Ehre, meinem Land zu dienen“ - so startet Sachsen-Anhalts neuer Bildungsminister Jan Riedel ins Amt

In Halle hat Jan Riedel eine Schule aufgebaut - in Magdeburg soll er nun als Nachfolger der entlassenen Bildungsministerin Eva Feußner Ruhe in die Klassenzimmer bringen. So lief der Wechsel.