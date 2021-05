Zwölfjähriger rückt ins Junior-Team der Sparkasse

Vincent Herrmann möchte nach seinem zweiten violetten Karate-Gürtel in diesem Jahr den ersten braunen Gürtel bekommen.

Hoym - Stolz zeigt Vincent Herrmann seinen zweiten Lila-Gürtel. Eigentlich wollte der Zwölfjährige schon im vergangenen Jahr die Prüfung für seinen ersten braunen Gürtel ablegen, doch Corona machte dem Jungen aus Hoym einen Strich durch die Rechnung. „Ich hoffe, es klappt in diesem Jahr.“

Vincent Herrmann ist Karateka. Seit seinem sechsten Lebensjahr betreibt er den Sport in seinem Heimatort Hoym. Jetzt wurde der Sportler des Ashigaru-Dojo Hoym in das Junior-Team der Salzlandsparkasse aufgenommen. Die Mitglieder werden von der Bank besonders gefördert.

Jedes Jahr stellen Sportler des Landkreises hier Anträge: Damian Drexel sei 2018 der Erste seines Vereins gewesen, der einst in das Junior-Team aufgenommen wurde, weiß Romy Herrmann, die Mutter von Vincent. „Man wird ruhiger und konzentrierter“, hatte der damals 16-Jährige der MZ eine Stärkung des Geistes als Konsequenz dieses Sports genannt.

Inzwischen sei Damian Trainer, verrät Vincent Herrmann. „Er ist mein Vorbild“, gibt der Zwölfjährige kund und nennt dann noch ein zweites Vorbild: Jörg Arndt, den Kata-Team-Weltmeister von 2004 und Trainer im Partner-Dojo in Scharbeutz an der Ostsee. Mitunter nimmt Vincent am Training mit dem Lehrer der Stilrichtung Shotokan Karate, die die Hoymer hier erlernen, teil.

Im Kindergarten hatte Vincent mal Fußball ausprobiert. Doch als im letzten Kindergarten-Jahr ein Schnuppertraining im Karate angeboten wurde, machte er mit und fand Gefallen. „Es hat Spaß gemacht. Es ist spannend, eine japanische Kampfkunst zu erlernen“, erklärt er. Die Hoymer waren damals Mitglied im Deutschen Traditionellen Karate-Verband.

Mehrfach qualifizierte sich Vincent Herrmann als Erster oder Zweiter der Norddeutschen Meisterschaften für Deutsche Meisterschaften dieses Verbandes. Drei deutsche Meister-Titel holte er im Einzel und einen mit dem Hoymer Team. Vincent würde gern wieder deutscher Meister werden, doch aufgrund von Corona gibt es derzeit keine Wettkämpfe.

Vincent gewann drei deutsche Meister-Titel im Einzel und einen mit Team aus Hoym

Karate ist für den zwölfjährigen Schüler der Ascherslebener Adam-Olearius-Schule ein schönes Hobby. Dass er derzeit weder die Schule besuchen noch trainieren kann, nervt ihn schon. „Die Kinder sind total unausgelastet“, sagt seine Mutter.

So wie der Unterricht online stattfindet, wird auch das Karate-Training ins Internet verlagert. Montags und mittwochs verabreden sich Trainerin Maren Büchner und seine Trainingskameraden für eine Stunde vor dem Laptop, erklärt er. Über die Videokonferenz-Plattform Zoom, bei der sich alle Teilnehmer sehen können, werden Bewegungsabläufe trainiert.

Vincent hofft, dass sie bald wieder in die Turnhalle in Hoym und Nachterstedt können. Und wenn das Training nicht drinnen möglich ist, dann vielleicht unter freiem Himmel. Fit halte er sich derzeit durch Laufen – 3,25 Kilometer in 15 Minuten - oder Radfahren, erzählt er. Fußball, Handball, Volleyball und Basketball gehören auch zu weiteren sportlichen Aktivitäten, doch das eher allein im Garten oder auf dem Sportplatz.

Inzwischen hat auch sein jüngerer Bruder Jonas (8) Spaß am Karate gefunden. Die Eltern trainieren nicht mit. Nur die Mutter erzählt, dass sie früher mal Sport getrieben hat – als Reiterin in Hoym und später in Reinstedt. (mz)