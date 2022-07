Wieder kein Haushalt im Seeland - nun muss nachgebessert werden

Seeland - Irgendwie war es schon vorauszuahnen, doch Seeland-Bürgermeisterin Heidrun Meyer (parteilos) fasste es auf der jüngsten Stadtratssitzung nun in Worte: Der Stadt wurde auch in diesem Jahr der Haushalt versagt. Zum vierten Mal in Folge. Der Grund: Das Minus von 4,1 Millionen Euro ist zu groß, die Konsolidierung nicht ausreichend. Die Post von der Kommunalaufsicht war deshalb gespickt mit einem dicken Paket an Forderungen, wie die Stadt weiter Geld einsparen soll. Dazu gehöre auch ein Einstellungsstopp in der Verwaltung, erklärte die Bürgermeisterin. Ausnahmen seien nur Kindertagesstätten und Schulen. „Wir sind nun angehalten, so schnell wie möglich einen neuen Haushalt aufzustellen - mit einer neuen Konsolidierung.“

