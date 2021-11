Warum die Polizei nicht mehr nach einer Vermissten aus Löbnitz bei Staßfurt sucht

Spur der Frau verlor sich an der Bode. „Wir haben keine Anhaltspunkte, wo wir noch suchen können“, sagt der Polizeisprecher.

Blick auf die historische Wassermühle an der Bode in Neugattersleben

Neugattersleben/MZ - Auch mehr als zwei Monate nach dem Verschwinden einer 65-jährigen Frau aus Löbnitz bei Staßfurt fehlt von ihr weiterhin jede Spur. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Suchmaßnahmen nach der Seniorin inzwischen eingestellt, nachdem es so lange kein Lebenszeichen von ihr gegeben hatte. „Es gibt keine Hinweise auf ihren Verbleib“, sagt Polizeisprecher Marco Kopitz auf Nachfrage der MZ.

Letztmalig war die Vermisste am 26. August von Zeugen am Ufer der Bode in Neugattersleben gesehen worden, nachdem die 1,64 Meter große und sehr schlanke Frau mit kurzen, schwarzen Haaren zu Fuß die Pflegeeinrichtung im Nachbarort Löbnitz verlassen hatte.

Am Bodeufer ist laut Marco Kopitz auch ein Spürhund zum Einsatz gekommen, allerdings ohne Erfolg. „Wir haben keine Anhaltspunkte, wo wir noch suchen können“, so der Polizeisprecher weiter. Außerdem müsse man nach dieser langen Zeit des Verschwindens davon ausgehen, dass es sich hierbei um einen Unglücksfall handelt.

Mehrere Tage wurde intensiv nach der Frau, die bei ihrem Verschwinden mit einer schwarz-weißen Jogginghose, einem schwarzen Oberteil sowie schwarzen Schuhen bekleidet war, gesucht.