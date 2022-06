Warum die Bernburger an diesem Freitag einen Sieg brauchen

Bernburg/MZ - Mit gleich drei Partien kehrt die Verbandsliga Süd an diesem Freitag in den Punktspielbetrieb zurück. Eines davon bestreiten die Fußballer des SC Bernburg in der Sparkassen-Arena. Dort pfeift Schiedsrichter Karsten Fettback 19 Uhr die Begegnung gegen Edelweiß Arnstedt an. Thomas Duscha, Sportlicher Leiter des SCB, hat Arnstedt vor zwei Wochen bereits beobachtet. Was er für Erkenntnisse mitgebracht hat, beschreibt Bernburgs Trainer Benjamin Lehmeier so: „Arnstedt hat sich gegen Farnstädt als defensiv sehr stabil gezeigt. Darauf sind wir vorbereitet und werden deshalb wahrscheinlich größtenteils das Zepter in der Hand halten.“