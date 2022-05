Vandalismus an leerstehender Schule in Cochstedt hält trotz Sicherungsmaßnahmen an

Obwohl jetzt ein Stahlgitter den Schuleingang versperrt, wird an der Entfernung gearbeitet. Sorgen bereiten im Ort auch lose Ziegel auf einem Scheunendach.

Cochstedt/MZ - Die Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt Hecklingen haben in Cochstedt mehrere vernachlässigte Grundstücke, darunter die frühere Schule, gemeldet. Wie Ortsbürgermeister Wolfgang Weißbart in der jüngsten Ortschaftsratssitzung informierte, betrifft das zum einen ein Grundstück in der Niederstraße, das stark verkrautet sei.