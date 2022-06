Teure Angelegenheit: Wohnungen in Ilberstedt sollen erneuert und barrierefrei werden

Die Wohnungen in dem Wohnblock Neue Straße 1, 3 und 5 in Ilberstedt sollen saniert werden.

Ilberstedt/MZ - Modern und barrierefrei sollen die Wohnungen in der Neuen Straße 1, 3 und 5 in Ilberstedt nach und nach werden. Darauf hatte sich der Gemeinderat in der Vergangenheit verständigt. Die Positionierung wiederum war nötig, weil 14 der 24 Wohnungen in dem Wohnblock aus dem Jahr 1974 der Gemeinde gehören. Die anderen zehn gehören einer Eigentümergemeinschaft. Ein Verkauf war vom Gremium vor gut einem Dreivierteljahr abgelehnt worden, nachdem die Fraktion der Heimatfreunde einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Stattdessen sprach sich der Gemeinderat trotz knapper Kasse dafür aus, schrittweise in die Erneuerung der Wohnungen zu investieren, damit sie auch künftig für Mieter attraktiv sind. Unter anderem sollen die Bäder, der Fußboden und die Türen erneuert werden.