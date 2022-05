Stadt Könnern verkauft 180 Wohnungen

Könnern/MZ - Könnerns Stadtratsmitglieder haben endgültig grünes Licht gegeben: Einstimmig beschlossen sie in der Sitzung am Mittwochabend, 180 Wohnungen in 25 Häusern aus dem gesamten Territorium der Einheitsgemeinde an die Bernburger Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH (BBG) zu übertragen. Unter anderem an der Martha-Brautzsch- und Ernst-Thälmann-Straße. Der von einem Gutachter festgelegte Preis beträgt 5,164 Millionen Euro. „Wir haben mit der BBG einen zuverlässigen Partner. Niemand ist gezwungen, aus Könnern wegzuziehen. Die Gesellschaft bietet sehr moderate Mietpreise an“, begrüßte Bürgermeister Mario Braumann (parteilos) die Entscheidung der Räte.