SB-Filiale der Volksbank in Nienburg ist wieder offen

Nienburg/MZ - Nachdem die Selbstbedienungsfiliale der Volksbank Börde-Bernburg an der Franz-Hallström-Straße in Nienburg in der Nacht zum 30. Januar einem Brandanschlag zum Opfer gefallen ist, konnte nach umfangreichen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten die Technik am Freitag wieder in Betrieb genommen werden. Das teilte das Geldinstitut jetzt mit.

Die Filiale stehe somit für alle Interessierten aus Nienburg und Umgebung wieder bereit. Aufgrund verschiedener ermittlungs- und versicherungstechnischer Abstimmungen hatte sich der Beginn der Bauarbeiten bis in den Sommer verzögert.

Vertrag zur Gratis-Nutzung der Geldautomaten der Sparkasse in Nienburg endet

„Wir sind nunmehr jedoch dankbar und froh, dass trotz aller Hindernisse die Technikfiliale wieder in Betrieb gegangen ist“, sagte Vorstandssprecher Friedrich-Wilhelm Baden. Neben einem Geldausgabeautomaten steht auch ein Überweisungsterminal zur Verfügung.

Damit können ebenfalls Kontoauszüge gedruckt werden. „Jedoch ist hier eine deutliche Veränderung hin zum digitalen Kontoauszug spürbar“, so Baden weiter. Diese Entwicklung lasse sich sowohl auf die immer weiter zunehmende Digitalisierung in der Gesellschaft als auch auf ein verstärktes Nachhaltigkeitsbewusstsein vieler Volksbank-Kunden zurückführen.

Mit der Wiederinbetriebnahme endet die Sondervereinbarung zur gebührenfreien Geldautomatennutzung der Volksbank-Kunden in der Nienburger Geschäftsstelle der Salzlandsparkasse. Beide Geldinstitute hatten sich im März auf solch eine Regelung verständigt.

Bei der Attacke im Januar der bis heute unbekannten Täter war ein Schaden von geschätzten 200.000 Euro entstanden. Sie hatten vergeblich versucht, mithilfe von Diesel den Geldautomaten zu sprengen.