Post an den Weihnachtsmann kann in Gatersleben in zwei Briefkästen geworfen werden

In Gatersleben gibt es zwei Briefkästen für die Weihnachtsmannpost.

Gatersleben/MZ - So langsam geht es auf die Weihnachtszeit zu - und Elfen und Weihnachtsmann befinden sich im Dauerstress. Für die Post von Kindern nimmt sich der Weißbärtige allerdings immer Zeit. Damit die Briefe auch sicher ankommen, wurden in Gatersleben jetzt Briefkästen für die Weihnachtsmann-Post aufgestellt, verrät Marita Nix, die Präsidentin des Gaterslebener Carneval Clubs (GCC), der in dem Seeland-Ortsteil die Waldweihnacht organisiert.

„Die Kästen stehen im Kindergarten und im NP-Markt“, erklärt Nix und sagt, dass die Jungen und Mädchen nur ja nicht vergessen sollen, auch ihren Absender auf die Post zu schreiben. „Denn ohne Absender gibt es keine Antwort“, meint die Gaterslebenerin und hofft, dass sich viele Kinder an der diesjährigen Aktion beteiligen werden, die ihnen die Weihnachtszeit ein bisschen heimeliger machen soll.