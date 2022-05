Neues Spielgerät für die Grundschule Plötzkau

Ein neues Spielgerät hat die Grundschule in Plötzkau dank der Unterstützung der Sparkasse, dem Landwirt Cord Rose-Borsum und Bürgermeister Peter Rosenhagen erhalten.

Plötzkau/MZ - Die Mädchen machten einen Knicks. Die Jungs zogen ihre Mütze. Und bildeten mit ihren Mitschülerinnen, um Fräulein Auguste Henriette Hertling mit ihrem Diener, in deren Rollen Marion Peine und Klaus Purr geschlüpft waren, zu begrüßen. An der Spitze der Klasse stand Lehrer Bohnstedt, gespielt von Rolf Peine. Die drei „Schauspieler“ sind Mitglieder des Plötzkauer Heimatvereins, die mit den etwa 60 Kindern der Grundschule „Mutig“ kürzlich eine Zeitreise in das 19. Jahrhundert unternahmen.