Neuer Service im Salzlandkreis: Willkommen, Baby!

Während die gerade vier Wochen alte Clara auf dem Arm von Mama Julia neben Papa Kevin dem Besuch am Dienstag noch keine Bedeutung beimisst, sind Geschäftsführer Kevin Klausnitzer (links), Sparkassenvorstand Hans-Michael Strube (3. von rechts), Landrat Markus Bauer (2. von rechts) und Fachdienstleiterin Josephin Rosinski freudig bei den Webers in Eickendorf empfangen worden. Als Vertreter des Salzlandkreises, der Salzlandsparkasse und der Smart.Region GmbH stellten sie das neue Angebot des Landkreis-Willkommensbesuchsdienstes vor.

Bernburg/Eickendorf/MZ - Willkommen, kleine Clara, schön, dass du geboren bist. Über das freudige Ereignis vor einem Monat sind natürlich zuerst die Eltern glücklich. Aber auch die Region, der Salzlandkreis, freue sich, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung, denn die junge Familie kehrte aus Niedersachsen zurück in die Heimat und bewohnt inzwischen ein neugebautes Haus in Eickendorf.

Beide Eltern fanden Arbeit in der örtlichen Gemeindeverwaltung. „Berufstätig und mit nun zwei kleinen Kindern ergeben sich Fragen, auf die der Salzlandkreis Antworten geben will“, hieß es. Sein Willkommensbesuchsdienst ist ein neuer Verwaltungsservice, der allen Müttern und Vätern von Neugeborenen im Salzlandkreis ab sofort beratend zur Seite steht, wenn sie es wünschen.

„Wir brauchen Fachkräfte, Vernetzung und Geld“

„Kinder und ihre unbeschwerte Entwicklung sind die Grundlage für alles, was wir im Salzlandkreis mittel- und längerfristig erreichen wollen, für unseren Wohn-, Bildungs- und Wirtschaftsstandort“, sagt Landrat Markus Bauer (SPD) bei der Vorstellung des neuen Willkommensbesuchsdienstes. „Dafür brauchen wir Fachkräfte an den entscheidenden Stellen, brauchen smarte Vernetzung und Geld. Aber vor allem brauchen wir viele gute Ideen.“

Etwa 1.300 Kinder wurden zuletzt pro Jahr im Salzlandkreis geboren. Kontakt zum Jugendamt gibt es zumeist erst dann, „wenn Problemchen oder gar Probleme auftauchen“, so die Kresiverwaltung. Dabei seien die Fachkräfte der Frühen Hilfen in der Kreisverwaltung und das kreisweite lokale Netzwerk verschiedenster Professionen für das Kindeswohl, das dahinter steht, lieber präventiv tätig.

Landrat ist bei der Premiere auch dabei

Wie im Fall der Webers, die gerade erst nach Eickendorf, in die Heimat und den Wohnort der Eltern und inzwischen Großeltern zurückgekehrt waren. Die Familie hatte das Angebot vom Landkreis angenommen und diese Woche als erste Willkommensbesuch aus dem Fachdienst Jugend und Familie erhalten, bei der Premiere begleitet durch Landrat Markus Bauer und auch von Hans-Michael Strube, dem Vorstand der Salzlandsparkasse, sowie Kevin Klausnitzer, Chef des Start-up-Unternehmens Smart.Region GmbH, die das Willkommens-Projekt unterstützen.

„Wir sind da als Salzlandkreis für die Familien und auch zum Wohnen. Bei uns können Kinder noch behütet groß werden. Das wollen wir zeigen und erhalten mit unseren gemeinsamen Projekten“, verweist Landrat Bauer auf die Vorzüge der ländlichen Region und auch im Hinblick auf die Intel-Ansiedlung in der benachbarten Landeshauptstadt. „Wenn es im Salzlandkreis gut läuft, geht’s auch uns als Sparkasse gut, und wir können den Vereinen der Region, Kindereinrichtungen und Musikschulen etwas zurückgeben“, sagt Vorstand Strube. „Wir freuen uns, wenn Leute hier herkommen, vielleicht Häuser bauen und Familien gründen.“

„Das Willkommensprojekt ist eine schöne Geste und Wertschätzung“

„Für uns war von Anfang an klar, dass wir zurückkommen, sobald Kinder da sind“, sagte Julia Weber, die Zweifachmutter in Eickendorf. „Meine Eltern wohnen direkt nebenan. Für uns alle ist das Familienleben ein Gewinn.“ „Und das Willkommensprojekt eine schöne Geste und Wertschätzung“, ergänzt ihr Mann Kevin.

Das Verfahren des neuen Willkommensbesuchsdienstes sei unkompliziert und kostenfrei, heißt es aus der Kreisverwaltung: Wenn ein Kind im Salzlandkreis geboren wird, erhalten die Eltern ein Glückwunschschreiben aus der Kreisverwaltung. Darin informiert der Salzlandkreis auch über sein Angebot, in einem Gespräch die möglichen Frühen Hilfen für Familien und Kinder und das bestehende Netzwerk im Kreisgebiet bekanntzumachen.

Der Willkommensbesuchsdienst bringt einen eigens produzierter Tragebeutel mit Überraschungsinhalt mit. Zudem legen der Salzlandkreis und die Salzlandsparkasse gemeinsam jedem Neu-Salzländer ein Startguthaben von 25 Euro auf einer Salzlandcard der Smart.Region GmbH hinein und Infomaterial in den Willkommensbeutel.