Neue Säule für den Opel-Pionier aus Nienburg

An dieser Stelle soll das Lutzmann-Denkmal in Nienburg entstehen. Dafür hat Vereinsvorsitzender Michael Bunge (links) eine Säule kreiert, auf der auf die Spendenhöhe aufmerksam gemacht werden soll. Auch der stellvertretende Vereinsvorsitzende Christian Kiesewetter hofft auf viel Unterstützung.

Nienburg/MZ - Was Deutschlands bekannte Fahrzeugmarke Opel mit Nienburg zu tun hat? Einiges! Schließlich entwickelte einer der Söhne der Stadt, Friedrich Lutzmann, den ersten „Patentmotorwagen-Pfeil 1“, dessen Patente er an Opel verkaufte und damit maßgeblich zur Entwicklung der Marke beitrug. Denn nachdem er die Bürgerschule und heutige Grundschule Nienburg verlassen, die Gymnasien in Köthen und Dessau besucht und ein automobiles Taxiunternehmen in Dessau gegründet hatte, veräußerte er 1899 nicht nur seine Patente, sondern arbeitete auch als Direktor der Opel-Fahrzeugwerke und begründete die Automobilindustrie in Rüsselsheim.