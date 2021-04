Neue Ortsschilder in Frose nach einem Tag abgeschraubt

Am Wochenende war das Anhalt auf den Froser Ortseingangsschildern wieder verschwunden.

Frose - Es war eine Überraschung, die der nächsten folgte. Dass Frose nun ohne Ankündigung und völlig sang- und klanglos die lang ersehnten Ortseingangsschilder mit dem Namenszusatz Anhalt bekommen hatte, überraschte am Donnerstag selbst Seeland-Bürgermeisterin Heidrun Meyer und Froses Ortschef Dieter Gleichner.

„Keiner wusste was. Aber ich muss den Landkreis loben, dass er so schnell reagiert hat“, sagte die Bürgermeisterin zu diesem Zeitpunkt und freute sich über die spontane Aktion der zuständigen Behörde. Doch schon am nächsten Tag waren die alten Schilder wieder angebracht.

Gleichner, der deshalb beim Landkreis nachgefragt hatte, erhielt die Antwort, dass es ein Versehen gewesen sei, sich die Mitarbeiter im Termin geirrt hätten. Eigentlich wollte auch der Ortsbürgermeister selbst die Aktion Anfang Mai groß feiern.

Dass Frose wieder Frose/Anhalt heißen soll, war nämlich ein Antrag seiner Wählervereinigung Froser Bürger gewesen. Nachdem sich auch die Einwohner des Seeland-Ortsteils dafür ausgesprochen und der Stadtrat dem zugestimmt hatten, hing es nur noch an der Hauptsatzung, die der Rat neu beschließen musste. Doch durch die Corona-Bestimmungen wird es die festliche Schildenthüllung nun sicher doch nicht geben.

Dass die Mitarbeiter des Kreiswirtschaftsbetriebes die neuen Schilder bereits aufgehängt hatten, bestätigte auch Landkreissprecher Marko Jeschor. „Aber sie waren zu schnell. Es gab noch rechtliche Dinge zu klären“, sagt er, wollte oder konnte am Freitagnachmittag aber nicht konkreter werden, welche Dinge genau das nun seien. „Es ist schon kurios“, gab Jeschor jedenfalls lachend zu. „Aber es muss ja alles seine Richtigkeit haben. Und wenn alles geklärt ist, werden die Schilder wieder aufgehängt.“

An der Stadt jedenfalls liege es nicht, ist sich die Bürgermeisterin sicher. „Die Kommunalaufsicht ist zu der Erkenntnis gekommen, dass es nicht erst in unserem Amtsblatt veröffentlicht werden muss“, erklärte Heidrun Meyer nämlich.

„Wir werden die Bürger dann natürlich kurzfristig informieren.“ Heidrun Meyer, Bürgermeisterin der Stadt Seeland

Als Hoym - das neben Reinstedt und Frose einst das kleinste zu Anhalt gehörende Herzogtum der Region gebildet hatte - vor ein paar Jahren seinen Namenszusatz Anhalt zurückbekam, sei das anders gewesen. Da war die Veröffentlichung der Ratsentscheidung noch Pflicht. „Doch dieses Mal ist es so rechtskräftig“, sagt Meyer. Der Landkreis hätte die verkehrsrechtliche Anordnung also vornehmen können.

Meyer selbst hatte deshalb kurz vor dem Wochenende auch ihre Verwaltung noch angewiesen, im Meldeamt alles vorzubereiten, damit die Froser in ihren Ausweisen künftig das Anhalt stehen haben können. „Das geht aber nicht gleich am Montag. Es dauert noch einige Tage, weil die Fachfirma erst die Software ändern muss“, kündigt Heidrun Meyer an. Und sagt: „Wir werden die Bürger dann natürlich kurzfristig informieren.“

Froses Ortsbürgermeister Dieter Gleichner sieht die Schilder-Aktion jedenfalls mit Humor. „Das Probemontieren ist gut gelaufen“, sagt er mit einem Schmunzeln. Und findet, dass das schließlich auch etwas Gutes hat: „Wir wissen nun, dass die Schilder da sind - und dass sie gut aussehen, wissen wir auch.“ (mz/gin)