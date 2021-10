Kreisverkehrsgesellschaft Salzland hat sich etabliert

Aschersleben/MZ/gin - Schon seit 30 Jahren sind die Busse der Kreisverkehrsgesellschaft Salzland (KVG) auf den Straßen des Salzlandkreises unterwegs. Denn am 29. August 1991 wurde der damalige Betriebsteil Bernburg des Kraftverkehrs Köthen in die KVG umgewandelt.

„Anfang der 90er Jahre fuhren die Linienbusse auch noch bis nach Halle und Magdeburg oder Wolfen“, erinnert sich Marketing-Leiter Bill Bank. Änderungen gab es mit der Gebietsreform, als etwa der Betriebshof Calbe mit dem in Bernburg verschmolzen wurde und 40 weitere Busse in das Unternehmen einbrachte.

„Im ehemaligen Landkreis Aschersleben-Staßfurt blieb vorerst alles unverändert“, so Bank. In Aschersleben direkt wurde der Busverkehr über die Verkehrsgesellschaft Südharz mit Sitz in Hettstedt betrieben, die auch in der Eine-Stadt einen Betriebshof hatte.

„Seit 2011 gelten in der Marego-Region die Fahrscheine in allen Verkehrsmitteln, unabhängig davon, wo sie gekauft oder genutzt werden.“ Bill Bank, Marketing-Leiter Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH

„Das änderte sich erst im Jahr 2011, als der aus der VGS herausgelöst und die KVG eingegliedert wurde.“ Im selben Jahr wurde das Busunternehmen Mitglied im Magdeburger Regionalverkehrsverbund Marego. „Seitdem gelten in der gesamten Region die Fahrscheine in allen Verkehrsmitteln des Verbundgebietes- unabhängig davon, wo sie gekauft oder genutzt werden“, fügt Bill Bank hinzu.

Seit 2018 wurden die Verkehrsangebote in den einzelnen Bereichen dann grundlegend überarbeitet. Eine wichtige Rolle spielte dabei laut Bank die Staffelung der Schulzeiten, also die Abstimmung von Schulbeginn und -Ende im Sinn eines besseren ÖPNV-Angebotes.

Zum diesjährigen Fahrplanwechsel, gemeinsam mit dem neuen Busbahnhof, das Rendezvoussystem im Stadtverkehr Bernburg in Betrieb genommen, freut sich der Marketingchef, der auch für die Verkehrsplanung und die Tarife zuständig ist. Das Unternehmen jedenfalls wolle sich anstrengen, als innovativer Mobilitätsdienstleister zu gelten. „Und das auch für die nächsten 30 Jahre“, lacht Bill Bank.

Die Kreisverkehrsgesellschaft Salzland gibt es seit 30 Jahren. Foto: KVG

Auf einem guten Weg seien sie bereits. So betreibt die Kreisverkehrsgesellschaft derzeit immerhin 45 Buslinien und beschäftigt 145 Mitarbeiter, davon 110 Fahrer. Im Bestand hat sie dafür drei Betriebshöfe und 84 eigene Busse.

Weitere 32 Busse kommen durch beauftragte Subunternehmer hinzu, die für die KVG im Einsatz sind. Eine große Flotte. Befördert werden damit 5,5 Millionen Fahrgäste jährlich, davon täglich etwa 6.500 Schüler, die in ihre Schulen kommen wollen und zurück.