Kölbigker Tanzwunder aus Holz ab sofort wieder erhältlich

Ilberstedt/MZ/KT - Sie ist zurück: Die Lichterspitze vom Tanzwunder von Kölbigk, das in diesem Jahr das große, 1.000-jährige Jubiläum feiert. Dazu ist bereits im vergangenen Jahr eine aus Holz gefertigte Lichterspitze kreiert worden, die damals schon reißenden Absatz fand (die MZ berichtete). Wie Mitinitiator Roland Halang vom Heimatverein mitteilte, gibt es nun Nachschub, der ab sofort wieder zu haben ist.

Sie zeigt zum einen auf beiden Seiten eine Tänzergruppe und mittendrin den Knecht Ruprecht. Letztere Figur hatte sich im Brauchtumswesen aus der Figur des Pfarrers Rupertus entwickelt, der vor 1.000 Jahren beim Kölbigker Tanz die Jugendlichen verflucht hat, ein Jahr lang zu tanzen. „Dadurch wurde der Pfarrer Rupertus im Mittelalter zum Kinderschreck!“, erzählt Halang. In dieser Funktion sei er bestens geeignet gewesen, dem Heiligen Nikolaus als dem Patron der Kinder zur Seite gestellt zu werden, in der Absicht, die unartigen Kinder zur Besserung zu ermahnen.

Nun, kurz vor der Adventszeit, ist Knecht Ruprecht zurückgekehrt nach Ilberstedt. Bei dem vom Heimatverein Ilberstedt beauftragten Hersteller, der Firma Weigla aus dem Erzgebirge mit Sitz in Deutschneudorf, wurden weitere 150 Exemplare geordert. Der Heimatverein Ilberstedt möchte sie laut Halang erneut zum Selbstkostenpreis von 30 Euro zum Kauf bzw. zur Bestellung anbieten. „Die Lichterspitze wird dann an die Interessierten ausgeliefert oder kann auch am Stand des Heimatvereins beim diesjährigen Ruprechtsmarkt am Wochenende vom 27. November in Ilberstedt abgeholt bzw. mitgenommen werden.

Bestellungen werden entgegengenommen unter: 03471/636 98 08 oder 03471/31 63 33 oder schriftlich unter der E-Mail: info@heimatverein-ilberstedt.de.