Keine Spritzen für Kinder im Salzlandkreis

Einfacher Zugang für jedermann im Impfzentrum und in den Stationen. Termine sind nicht mehr nötig. Große Zurückhaltung bei Kindern unter 16 Jahren.

Aschersleben/Seeland/ - In der kommenden Woche, also vom 9. bis 13. August, ist es erneut möglich, sich in der Impfstation im Ballhaus ohne Termin und ohne Voranmeldung impfen zu lassen - und zwar zwischen 9 und 15 Uhr.