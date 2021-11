Janine Weidner aus Nachterstedt sucht noch Bastelfreunde mit Ideen

Nachterstedt/MZ - Es gibt so viele ältere Menschen, die Weihnachten einsam sind. Denen will eine ganze Truppe Freiwilliger rund um Janine Weidner eine Freude machen. Und so werden derzeit in Nachterstedt kleine Geschenke gebastelt, Teelichthalter gegossen, Gedichte geschrieben, Schokolade gekauft, damit kleine Tüten zu füllen. „Letztes Jahr haben wir das zum ersten Mal gemacht“, sagt Sindy Krause, die ihrer Freundin bei dieser schönen Aktion hilft.

Die junge Frau erinnert sich an eine ältere Dame. „Die hat zehn Minuten geweint vor Freude“, erzählt sie bewegt und meint: „Es gibt viele, die zu Weihnachten traurig sind, weil sie niemanden mehr haben.“ 50 solcher Geschenktütchen hatten die Nachterstedterinnen im vergangenen Jahr an alleinstehende Senioren in ihrem Heimatort verteilt. Mit dem Bollerwagen sind die Kinder, die schon beim Basteln mitgeholfen hatten, losgezogen. „Und wir wollen das gern zu einer Tradition werden lassen“, so Krause.

Janine Weidner bastelt kleine Teelichthalter. Foto: Janine Weidner

Mithelfen kann dabei übrigens jeder, der möchte. Und sich bei Sindy Krause melden. „Wir haben eine Art Grundgerüst, was in die Tüte soll, aber jeder kann selbst etwas gestalten“, erklären die jungen Frauen. Und finden: „Diese Aktion soll zur Nachahmung anregen. Das ist eine schöne Sache!“

Krause, die in Nachterstedt auch schon eine Kindersachen- und Spielzeugbörse sowie einen ganzen Dorfflohmarkt ins Leben gerufen hat, übernimmt dabei die Organisation. Ich sammle die Namen und sortiere die Listen nach Straßen. Und wenn irgendjemand noch alleinstehende Senioren kennt, die sich über solch eine Überraschung freuen würden, kann sich derjenige natürlich ebenfalls als Tippgeber an Sindy Krause wenden. Auch die älteren Herrschaften selbst dürfen sich gern bei ihr melden. Denn auf solche Hinweise sind die Freiwilligen angewiesen.

Bisher haben sie schon die Namen von 35 Leuten, die auf diese Art beschenkt werden können. „Aber sicher werden es noch mehr.“

Wer mithelfen möchte oder Hinweise zu Senioren hat, kann sich bei Sindy Krause, 0172/28 86 623, melden.