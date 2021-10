In Staßfurt werden ältere Frauen bestohlen

Stassfurt/MZ - Zu einem Handtaschenraub ist es am Dienstagnachmittag in Staßfurt gekommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Laut Marco Kopitz, dem Sprecher des Polizeireviers Salzlandkreis, wurde die Tasche einer 60-jährigen Dame aus einem Fahrradkorb entwendet - um 15.20 Uhr in der Wassertorstraße. „Sie schob ihr Rad über die Straße, als plötzlich ein unbekannter Mann mit dem Fahrrad an ihr vorbeifuhr, die Handtasche aus dem Korb nahm und davonfuhr“, beschreibt Kopitz die Tat.

Der Dieb war männlich, etwa 30 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. In der Handtasche der Frau befand sich neben Bargeld der Personalausweis, EC-Karte, Krankenkarte, Notfallpass, und ihr Handy der Marke Huawai in einer braunen Hülle.

Zum Versuch eines Handtaschendiebstahls kam es dann am Abend, gegen 18 Uhr, in der Straße An der Salzrinne. Nach bisher vorliegenden Aussagen hatte das 81-jährige Opfer - eine Rentnerin - zuvor im Repo-Markt eingekauft. „Als sie zu ihrem Fahrrad kam, bemerkte sie, dass jemand die Luft vom Vorderrad abgelassen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits das Gefühl, beobachtet zu werden“, so der Polizeisprecher. Die Seniorin schob das Fahrrad daraufhin in Richtung Wohnung. Plötzlich näherte sich ein Radfahrer und versuchte, die Handtasche aus dem Fahrradkorb zu entwenden. Glücklicherweise hatte die Frau sie um den Lenker gebunden, was den Diebstahl verhinderte. Der Radfahrer flüchtete dann in Richtung Hohenerxlebener Straße.

Die Frau hatte eine verdächtige Person am Markt bemerkt, die sie als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben hat. Der Mann trug eine braune/olivfarbenen Hose, blaue Schuhe und einen dunklen Kapuzenpullover. In Anbetracht der möglichen Zusammenhänge und der Sichtung von hinten, könnte es sich dabei um den tatverdächtigen Radfahrer handeln.

Hinweise zur Tat, möglichen Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter 03471/37 90 entgegen.