Impfangebot für Kinder ab fünf Jahren ab Januar im Impfzentrum Staßfurt

Aschersleben/MZ - Kinder zwischen fünf und elf Jahren können sich im Impfzentrum des Salzlandkreises in Staßfurt erstmals am Montag, 3. Januar, mit den zugelassenen Corona-Impfstoffen impfen lassen. Dafür vergibt der Salzlandkreis ab sofort an der Hotline 03471/684-2686 spezielle Termine. Möglich sind aufgrund des derzeit zur Verfügung stehendem Impfstoffes von Biontech 50 Impfungen an diesem Tag zwischen 10 und 14 Uhr. Weitere Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren bietet der Salzlandkreis dann am Mittwoch, 5. Januar, zwischen 10 und 14 Uhr an.

Zudem bemüht sich der Salzlandkreis um die Organisation von regelmäßigen Impfmöglichkeiten für Kinder. Der Salzlandkreis verweist darauf, dass Kinder von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden müssen. Alle Termine und Anlaufpunkte finden Interessierte auf der Sonderseite Corona des Salzlandkreises im Internet.