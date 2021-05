Hoym: Zeuge überwältigt bewaffneten Täter bei Raubüberfall

Einem Zeugen gelang es am Dienstagabend, einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Hoymer Tankstelle zu vereiteln.

Hoym - Bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Hoym (Salzlandkreis) hat am Dienstagabend ein Zeuge den Angreifer überwältigt. Wie die Polizei meldete, betrat 17-jährige Täter den Verkaufsraum der Tankstelle in der Ascherslebener Straße gegen 21.35 Uhr und forderte von der 40-jährigen Verkäuferin unter vorgehaltener Waffe die Herausgabe von Bargeld.

Durch ihre Hilferufe wurde ein 41- jähriger Zeuge aus einem Nebenraum auf die Situation aufmerksam und eilte zu Hilfe. Es gelang dem Zeugen den Täter zu überwältigen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. (mz)