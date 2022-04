Gaterslebener Lehrpfad um zwei Schautafeln erweitert

Gatersleben/MZ - „Alles hier hat mit Wasser und der Selke zu tun. Aber was ist die Selke überhaupt?“, fragt Jörg Erdmenger, der zu den Ideengebern für eine der beiden neuen Tafeln am Selke-Lehrpfad in Gatersleben gehört. Die zeigt nun den Verlauf des 64 Kilometer langen Flusses, der auf den Quellwiesen bei Stiege entspringt, in den Saale-Zufluss Bode mündet und auch durch Gatersleben führt. Dazu gibt es einige Daten zum Hochwasserschutz und Geschichtliches über Hochwasser vergangener Zeiten.