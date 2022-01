Freie Impftermine in Nienburg

Aktion in Turnhalle am 12. Februar.

In Nienburg wird eine große Impfaktion vorbereitet.

Nienburg/MZ - Eine große Impfaktion steht der Stadt Nienburg im kommenden Monat bevor. „Der erneute Versuch, einen größeren Impftermin für die Bürger in Nienburg (Saale) zu organisieren, ist nun endlich geglückt“, teilt Bürgermeisterin Susan Falke erfreut auf der Internetseite der Stadt Nienburg mit.

Möglich sei dies geworden, nachdem der Salzlandkreis - anders als zum Ende des vergangenen Jahres - Organisationsstrukturen angepasst und nunmehr grünes Licht für das Impfen in der Saale-Bode-Sporthalle gegeben hat.

So können sich Impfwillige ab sofort bei der Stadtverwaltung Nienburg (Saale) melden und einen Impftermin für eine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung für Samstag, 12. Februar, vereinbaren. Geimpft wird in der Zeit von 8 bis 17 Uhr. Von 17 bis 18 Uhr werden - ohne vorherige Terminvereinbarung - nicht in Anspruch genommene Impfdosen verabreicht, heißt es aus der Stadtverwaltung weiter.

Mit dem Impfstoff Moderna sollen laut Stiko (Ständige Impfkommission) nur Personen ab dem 30. Lebensjahr geimpft werden. Der Impfstoff von Biontech wird nur für unter 30-Jährige vorgehalten. Auch Kinder ab zwölf Jahren können an diesem Tag eine Impfung erhalten.

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, wird darum gebeten, das notwendige Formular (gilt für Grundimmunisierung und Auffrischimpfung) bereits ausgefüllt mitzubringen. Dieses ist auf der Webseite der Stadt Nienburg (Saale) verfügbar.

Bei Bedarf wird es im Vorfeld auch im Nienburger Rathaus ausgegeben. Weiterhin mitzubringen sind die Krankenversichertenkarte (Chipkarte) sowie der Impfausweis.Anmeldungen werden unter folgender Nummer entgegen genommen: 034721/30 90. Weitere Informationen: www.salzlandkreis.de/corona