Freibier oder Schnaps bei deutschen Volltreffern

Bernburg/Könnern - Noch ist sie nicht zu verspüren - die riesige Euphorie für die Fußball-Europameisterschaft. Dabei fordert Deutschland am heutigen Abend um 21 Uhr Weltmeister Frankreich heraus. Beim letzten großen Turnier 2018, der Weltmeisterschaft in Russland, sind seinerzeit schon Tage vor dem Anpfiff Pkw mit Deutschland-Fahnen durch die Straßen nicht nur von Bernburg gerollt. Die Menschen pilgerten in DFB-Trikots in den Fußgängerzonen durch die Innenstädte. Public Viewing auf der Fanmeile in Berlin war genauso angesagt wie der Ausflug in die Lokale in ganz Deutschland, um gemeinsam Tore zu bejubeln oder wie vor drei Jahren nach dem frühen Ausscheiden der Nationalmannschaft in der Vorrunde auch zu leiden

„Der Funke ist noch nicht so recht übergesprungen. Das liegt wahrscheinlich in erster Linie an der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Freizeitgestaltung. Die Menschen hatten und haben derzeit andere Sorgen“, erklärt Jörg Gutbier, der jedoch in den kommenden Wochen voll auf die Begeisterungsfähigkeit der Fans des runden Leders setzt und am Dienstag, 21 Uhr, beim Fußball-Klassiker zwischen den Schützlingen von Bundestrainer Joachim Löw und der „Equipe Tricolore“ mit einer vollen Hütte rechnet.

„Der Funke ist noch nicht so recht übergesprungen“

Der Inhaber der Bernburger Fußball-Kneipe „Coming Home“ in der Auguststraße hat seit der Eröffnung der Europameisterschaft am vergangenen Freitag endlich wieder geöffnet. Und zwar nicht wie vor dem Lockdown und der damit verbundenen Schließung sechs, sondern sieben Tage in der Woche – solange die Gruppenspiele laufen, von denen alle gezeigt werden. „Ich kann nicht klagen. Das Angebot wird angenommen, obwohl unsere Jungs noch gar nicht an den Ball getreten haben“, so der Meisdorfer, der vor vier Jahren das Lokal übernahm.

In dieser Zeit hat sich ein fester Kreis von Stammkunden gebildet. Die trauten ihren Augen kaum, als sie ihr „Fußballwohnzimmer“ nach der langen Zwangspause wieder betraten. Die Sanitäranlagen sind komplett neu, wie auch die Musikanlage. Eine Klimaanlage wurde installiert. Natürlich waren auch Schnelltests vor Ort, denn die vorgeschriebene Hygieneverordnung wird strikt eingehalten.

Bier oder Schnaps auf kosten des Hauses - wenn die Deutschen ein Tor schießen

Für die EM-Premiere der DFB-Auswahl hat Jörg Gutbier eine kleine Überraschung parat, auch als Dankeschön für die Stammkunden. „Bei jedem deutschen Tor bekommen meine Gäste entweder ein kleines Bier oder einen Schnaps auf Kosten des Hauses“, so der Inhaber.

Fußball-Fans können das erste Gruppenspiel der DFB-Auswahl unter anderem auch gemeinsam im „Sägewerk“ in Bernburg oder im „Syrtaki“ in Könnern verfolgen. Der Bernburger Torsten John hat mit seinem Team bereits am 29. Mai anlässlich des DFB-Qualifikationsspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem HFC erstmals Gäste in das Lokal in die Lindenstraße eingeladen. Die Crew des „Syrtaki“ um Klajdi Biqiri in Könnern baut extra für die Europameisterschaft eine Leinwand mit Beamer im Biergarten auf.

Eines wünschen sich die drei Unternehmer. Es ist sehr gut für das nach den Beschränkungen wieder langsam anlaufende Geschäft, wenn Deutschland möglichst weit bei dieser EM kommt. Am besten bis ins Endspiel. Dann wird es auf den Straßen nicht nur hupende Autokorsos wieder geben, sondern auch gut gefüllte Lokale bei den Auftritten der DFB-Auswahl bei dieser Europameisterschaft. (mz)