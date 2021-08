Erst brennt ein Auto bei Barby, dann ein Strohdiemen bei Calbe

Barby/Zens/MZ/wsl - Zwei Brände am Montagabend beschäftigen die Polizei im Salzlandkreis. Ob es einen Zusammenhang gibt zwischen einem ausgebrannten VW Caddy bei Barby und dem Brand eines Strohdiemens auf einem Feld an der Landesstraße 65 bei Zens sei bisher nicht belegt, aber möglich, sagte Polizeisprecher Marco Kopitz auf MZ-Nachfrage.

Der brennende Caddy wurde am Montagabend gegen 20.45 Uhr in einem Maisfeld an der Alten Fähre bei Barby von Zeugen entdeckt und gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und so weiteren Schaden verhindern. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen an dem ausgebrannten Auto davon aus, dass es kurz vorher bei einem Dieseldiebstahl an einer Beregnungsanlage auf einem Feld bei Barby benutzt worden war. Ein Zeuge hatte die Dieseldiebe im Caddy verfolgt, sie konnten jedoch vorerst in unbekannte Richtung fliehen.

Am Caddy befanden sich während der Verfolgung Nummernschilder, bevor das Auto angezündet wurde, wurden die Schilder demontiert, so die Polizei. Die Ermittler haben dessen ungeachtet Hinweise zum Halter des Autos, der „hinlänglich polizeibekannt“ sei, wie Marco Kopitz erklärte.

Der Brand des Strohdiemens passierte rund 15 Kilometer entfernt vom Brand des VW Caddy und wurde etwa 45 Minuten später gemeldet. Auch hier auf dem Feld an der Landesstraße 65 am Abzweig Calbe bei Zens (Gemeinde Bördeland) habe die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle bringen können, der Diemen musste jedoch kontrolliert abbrennen.

Der Schaden von rund 200 vernichteten Ballen Stroh wurde mit 1.000 Euro beziffert. Ob es einen Zusammenhang dieses Feuers mit den Bränden von Strohdiemen im Raum Können gibt (die MZ berichtete), ist nicht bekannt.