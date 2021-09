Ein Mitmachzirkus gastiert auch in Cochstedt bei den Hakelspatzen

Cochstedt/MZ - Zirkus für alle Kinder der Kindertagesstätten der Stadt Hecklingen - das hatte sich der Verein „Hecklingen - gemeinsam Zukunft gestalten“ im September auf die Fahne geschrieben.

Das Zirkusprojekt Clasen und Probst gastierte in allen vier Orten, teilte Martin Zimmermann, der stellvertretende Vereinschef, der MZ mit. Der kleine Mitmachzirkus sei ein Überbleibsel vom Zirkus Probst, erklärte er. Die Kinder freuten sich über das Animationsprogramm in der Manege, eine Hüpfburg, Entenangeln, Glücksrad, Zielwerfen und Kinderschminken. Als Gewinne winkten Kleinigkeiten, berichtete Zimmermann.

Die Kinder hätten durch die Corona-Zeit stark gelitten, weiß er. Ihre Entwicklung habe nicht so gut voranschreiten können wie üblich. Deshalb wollte der Verein mit seiner Aktion Abhilfe schaffen. Möglich wurde das Zirkusprojekt mit Fördermitteln aus dem „MikroKulturFond Sachsen-Anhalt“. Der Eigenanteil sei mithilfe von Spenden von Kaufland-Kunden in Staßfurt finanziert worden, die Pfandbons für das Projekt abgeben konnten, berichtete Zimmermann.

Verein sollte für die Nutzung der Turnhallen der Stadt zahlen

Aus Cochstedt erreichte den Verein anschließend ein Dankesschreiben der Kindertagesstätte, aus einer anderen Kita ein gemeinsam gestaltetes Plakat der Kinder. Die Kinder freuten sich über die dressierten Hunde, die Seilspringen konnten und vieles mehr. Am Ende durften die Kinder nicht nur die Hunde streicheln, sondern auch Mäuse. Die Kinder wurden auch zum Mitmachen animiert, sagte Zimmermann und nannte Jonglieren.

Einen Wermutstropfen hatte es für den Verein nach der Veranstaltung gegeben. Der Verein sollte für die Nutzung der Turnhallen der Stadt laut Satzung Nutzungsgebühren – 128,50 Euro - zahlen. Zimmermann fragte als SPD-Stadtrat in der Kultur- und Sozialausschusssitzung, ob man für die Kinder nicht eine Ausnahme machen könnte. Das lehnte Bürgermeister Uwe Epperlein ab, um keinen Präzedenzfall für andere zu liefern. Zimmermann berichtete, dass Epperlein allerdings das Geld aus seiner Tasche spenden wollte. Doch bislang sei nichts angekommen. Die Spende kam indes vom Geschäftsführer des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Bode-Wipper, Andreas Beyer. Der hatte einen Pressebericht darüber gelesen.

Stimmen für den Verein abgeben

„Wir sind auf Spenden angewiesen“, betonte Martin Zimmermann. Allerdings hilft auch der Mitgliedsbeitrag im Verein. Der Verein „Hecklingen – gemeinsam Zukunft gestalten“ engagiert sich vielfältig für die Bürger in der Stadt Hecklingen. In Cochstedt ist durch ihn bereits ein Mehrgenerationenspielplatz entstanden, in Schneidlingen wird die alte Schule zum Mehrgenerationenhaus umgebaut. Auch ein Park in Schneidlingen wurde von den Mitgliedern saniert. Zuletzt waren die Mitglieder in den Ortsteilen, um Senioren im Umgang mit digitaler Technik wie einem Smartphone oder einem Tablet PC vertraut zu machen. Der Verein wurde 2020 mit dem Demografie-Preis Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. In diesem Jahr ist er für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Noch bis zum 20. Oktober können Stimmen für den Publikumspreis abgegeben werden.