Drei Fahrer und eine Insassin zwischen Frose und Reinstedt verletzt

Aschersleben/MZ - Vier Menschen wurden am Freitagmorgen gegen 7 Uhr bei einem Unfall im Kreuzungsbereich L85/ K2368 (Abzweig Frose) zum Teil schwer verletzt. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen der Polizei waren drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, wie Polizeisprecher Marco Kopitz mitteilte.

Nach derzeitigem Ermittlungstand war der Unfallverursacher aus Richtung Frose kommend in den Kreuzungsbereich eingefahren und mit dem aus Richtung Aschersleben kommenden Fahrzeug kollidiert. Dann wurde sein Fahrzeug gegen das im Kreuzungsbereich aus Richtung Reinstedt wartende Fahrzeug geschleudert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden aufgenommen und dauern an. Die drei Fahrzeugführer und eine Insassin wurden in die umliegenden Kliniken gebracht und dort stationär aufgenommen, gelten demnach alle als schwer verletzt.

Durch den Unfall wurden die drei Fahrzeuge schwer beschädigt und mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Die auslaufenden Flüssigkeiten wurden durch die angeforderten Fachunternehmen beseitigt. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Bereich musste für eine Stunde voll gesperrt werden.