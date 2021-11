Die Feuerwehr will mit ihrer Aktion in Corona-Zeiten ein Zeichen setzen

Der kleine Weihnachtsmarkt fällt in diesem Jahr aus, doch der Baum steht.

Hoym/MZ - „Eigentlich hätten da heute unsere Pavillons gestanden und wir würden einen schönen Abend haben. Aber leider“, sagt der Hoymer Ortswehrleiter Andreas Herrmann. Denn der kleine Weihnachtsmarkt mit Glühwein, Würstchen und Feuerschalen, den die Feuerwehrleute immer anlässlich des Weihnachtsbaumschmückens angeboten haben, fällt in diesem Jahr durch Corona wieder aus.

Es leuchtet in Hoym. Fotos: FFW Hoym

Doch den Baum haben die Kameraden trotzdem vor dem Rathaus des Ortes aufgestellt. „Ein großer Dank geht an die Firma Zemelka. Auch in diesem Jahr unterstützen sie uns wieder“, freut sich Herrmann über die Technik, mit deren Hilfe der große Baum in die Hülse gesteckt und anschließend beleuchtet werden konnte.

Nun kann der Weihnachtsbaum in den dunklen Adventsnächten erstrahlen und den Hoymern ein bisschen vorweihnachtliche Freude spenden.