Der FSV Nienburg rührt jetzt kräftig die Werbetrommel

Weshalb der Präsident des Vereins den Verkauf von Fanartikeln ins Rollen gebracht hat und was er sich davon verspricht.

Nienburg/MZ - Alle Jahre wieder bringen die Topvereine in allen Fußball-Ligen der Welt neue Trikot heraus. Die sind Verkaufsschlager, vor allem wenn Superstars die Seiten wechseln, wie Lionel Messi.

Das Trikot des Ball-Zauberers aus Argentinien mit der Nummer 30, der von Barcelona in Frankreichs Hauptstadt wechselte, war in den Fanshops von Paris St. Germain innerhalb von wenigen Minuten vergriffen. Für Clubs wie den des Öl-Multis aus Katar, Nasser Al-Khelaifi, gleichen die Einnahmen aus dem Merchandising-Geschäft mit Fanartikeln einem Tropfen auf den heißen Stein, sind jedoch ein fester Bestandteil der riesigen Werbewelle.

„Ich hatte diese Idee schon einige Zeit im Hinterkopf“

Reklame für den eigenen Verein – wenn natürlich nicht in diesen utopischen Dimensionen – macht auch Mario Thiele. „Ich hatte diese Idee schon einige Zeit im Hinterkopf und dann Zeit, sie während der Corona-Pandemie umzusetzen. Schließlich rollte auf keinem Platz der Ball“, erklärte der Fußball-Enthusiast, der seit 14 Jahren als Präsident an der Spitze des 1. FSV Nienburg steht und ein Vierteljahrhundert ausschließlich für seinen Heimatverein als Kicker die Fußballschuhe geschnürt hat.

Seit einem halben Jahr bringt der zweifache stolze Opa von Jil (8) und Mina-Marlena (1) Fanartikel des 1. FSV Nienburg auf den Markt. Die Palette umfasst unter anderem Kapuzen-Jacken, Sonnenbrillen, Handtücher, Tassen, Taschen, Basecaps, Fanschals, Kugelschreiber, Handtücher, Beanies (Mütze) oder Polo-Shirts. Das komplette Angebot gibt es auf der Homepage des 1. FSV Nienburg und bei jedem Heimspiel des Landesklasse-Vertreters – das nächste steigt am 28. August, 15 Uhr, gegen den SV Eintracht Kreisfeld – zu sehen.

Einige Artikel wurden schon verkauft

Die Nachfrage der Interessenten ist jedoch noch überschaubar. „Ich bin zufrieden. Trotz der Fußballzwangspause habe ich schon einige Artikel verkauft. Besonders hoch im Kurs standen Kapuzen- und Softshell-Jacken“, so der Präsident des 1. FSV, der auch auf spezielle individuelle Kundenwünsche jederzeit eingehen könne. Mit dem Sporthaus Koppius in Staßfurt und der in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Textil- und Handdruck-Firma von Torsten Maier hat der 59-jährige waschechte Nienburger zwei kompetente Partner gefunden, die ihn bei diesem Vorhaben unterstützen.

Embleme wurden in Italien gefertigt

Der besondere Clou: Die Embleme des 1. FSV, die auf die Dresse, Jacken oder Wintermützen kommen können, wurden extra in Italien angefertigt. Bei dem Unternehmen, das beispielsweise auch die Vereinswappen vom FC Barcelona produziert. Aus finanziellen Erwägungen hat der ehemalige Fußballer dieses Geschäft nicht aufgezogen. „Ich freue mich, wenn ich die Kinder mit den Fanjacken auf unserem Markt rumlaufen sehe oder sie in dem Outfit auf den Sportplatz kommen. Sie vertreten damit nicht nur unseren Verein, sondern auch die Stadt“, sagte Mario Thiele. Zwar mit weitaus weniger Wirbel als Lionel Messi in Frankreichs Metropole, aber dafür mit Herz für die Region.