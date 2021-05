Brütende Vögel dürfen nicht gestört werden

Seeland - Es war ein Zufall, dass MZ-Fotograf Frank Gehrmann auf seiner Tour durch das Seeland von der Straße aus eine ungewöhnliche Szene entdeckte: brütende Mäusebussarde, die sich voller Inbrunst um ihren Nachwuchs kümmern.

Zwei bis vier Eier liegen meist in so einem Horst, sagt der Ascherslebener Ornithologe Uwe Nielitz. Er weiß: Wenn der Vogel genügend Beute macht - wie der Name es verrät, fängt er Mäuse -, dann bekommt er auch schon mal alle vier Jungen groß. „Aber das ist selten. Meist sind es nur zwei.“

Der Mäusebussard sei übrigens der häufigste Greifvogel hier in Deutschland, erklärt der ehrenamtliche Mitarbeiter des Naturschutzbundes. Und schwärmt von der Farbvielfalt seines Gefieders. „Er ist ein sehr bunter Vogel“, verrät Nielitz.

„Es gibt fast weiße, aber auch ganz dunkelbraune Exemplare. Beziehungsweise alle möglichen Zwischenstationen.“ Wobei das Federkleid auch mehrere Farbtöne aufweisen kann. Leicht verwechseln könnte man ihn mit dem Raufußbussard. Doch der ist etwas größer und hat längere Flügel. Ein weiterer Bussard, den es auch in der Region rund um Aschersleben gibt, ist der Wespenbussard.

Seinen Horst baut der Mäusebussard in Feldgehölzen, in Baumreihen. Also immer auf einem Baum. Die braucht er auch für die Jagd. „Er ist ein Ansitzjäger. Das heißt, er braucht irgendwelche Strukturen in der Feldflur, wo er sich draufsetzen und von erhöhter Stelle aus die Mäuse sehen kann.“

Das sei auch der Grund dafür, warum Mäusebussarde so oft überfahren werden. Denn Sitzgelegenheiten, wie Bäume, würde es nur noch direkt an der Straße geben. „In der Feldflur wurde alles weggemacht. Und darum verunglücken sie dort auch relativ häufig.“

Früher, so kann sich Uwe Nielitz erinnern, wurden auf den Äckern und Wiesen immer mal wieder Sitzkrücken aufgestellt, von wo aus Mäusebussarde ihre Beute auch im Winter fangen konnten. „Aber das wird heutzutage kaum noch gemacht.“

Denn der Greifvogel sei ein sogenannter Standvogel. „Die Mäusebussarde, die hier brüten, die bleiben auch im Winter hier.“ Zusätzlich kämen immer mal wieder auch nord- und osteuropäische Exemplare zu Besuch.

Nielitz freut sich immer, wenn es mit dem Nachwuchs klappt. Doch wenn das stolze Tier die Kleinen aufzieht, sollte es nicht gestört werden. Bauchschmerzen habe er deshalb eigentlich auch beim Fotografieren, gibt der Ornithologe zu.

Der Horstschutz im Umkreis von 300 Metern steht im Bundesnaturschutzgesetz

„Wenn der Weißstorch in Frose auf seinem Schornstein von unten fotografiert wird, dann ist das keine Störung. Auch bei den Bussarden ist es - wie in diesem Fall - keine Störung, wenn man mit dem Auto anhält und von der Straße aus mit großer Technik ein Foto macht“, stellt er klar. „Aber ich hab da schon die verrücktesten Sachen gesehen. Wenn Leute mit kleiner Knipse in einer Bienenfresserkolonie herumfotografieren, das sind Störungen, die sogar das Gesetz verbietet.“

Dabei geht es zum Beispiel um den sogenannten Horstschutz, der im Naturschutzgesetz des Landes und des Bundes verankert ist. Zum Schutz der besonders störungsempfindlichen und in ihrem Bestand gefährdeten Arten sei es da verboten, Bruten - zum Beispiel von Schwarzstorch und Rotmilan, von Wanderfalke, Adlerarten oder Kranich - durch „störende Handlungen wie Aufsuchen, Filmen oder Fotografieren zu beeinträchtigen oder zu gefährden“. Das Gesetz sieht dabei während Brut und Aufzucht einen Umkreis von 300 Metern als Sperrzone vor. (mz)