Beschäftigte im Salzlandkreis überdurchschnittlich lange krank

Bernburg/MZ - Die Beschäftigten im Salzlandkreis sind überdurchschnittlich lange krank. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsreport der Barmer hervor. Demnach waren die Salzländer im Jahr 2020 im Durchschnitt 23,6 Tage krankgeschrieben. In den vergangenen Jahren ist ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. 2017 betrugen die Krankheitstage im Schnitt 22,2. Schlechter im Land steht nur noch der Landkreis Mansfeld-Südharz mit 23,9 Fehltagen da. Am gesündesten sind wie in den Vorjahren die Menschen im Altmarkkreis Salzwedel mit 19,6 Krankheitstagen. Da die Krankenkasse nach eigenen Angaben in Sachsen-Anhalt 110.000 Versicherte zählt und damit 13,4 Prozent der Beschäftigten, können die Zahlen als repräsentativ eingeschätzt werden.

