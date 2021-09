Bei Marego werden die Bustickets doch nicht teurer

Aschersleben/MZ - Die gute Nachricht vorneweg: Die Mitglieder des Magdeburger Regionalverkehrsverbundes Marego, zu dem auch die Kreisverkehrsgesellschaft Salzland (KVG) gehört, haben ihre ursprünglich geplante Preiserhöhung für dieses Jahr ausgesetzt. Um die Coronafolgen für ihre Fahrgäste ein bisschen abzupuffern. Das bedeutet, dass auch im Ascherslebener Busverkehr die Fahrscheine mit dem Fahrplanwechsel am heutigen Donnerstag nicht teurer werden, erklärt Bill Bank, der Leiter für Verkehrsplanung, Marketing und Tarif der KVG.

Die nächste Nachricht: Im Verkehrsgebiet Aschersleben ändert sich am bestehenden Verkehrsangebot eigentlich nichts. „Für das neue Fahrplanjahr lag unser Hauptaugenmerk nämlich auf der Einführung der zweiten Stufe des sogenannten Rendezvous-Systems im Stadtverkehr Bernburg“, erklärt Bank, dass es dieses Mal vor allem Änderungen in der Kreisstadt gab.

Nur eine kleine Umleitung nötig

Aber auch für das Gebiet rund um Aschersleben gibt es einige Neuigkeiten. „Mindestens bis zum Sommeranfang 2022 wird die Kreisstraße zwischen Hecklingen und Groß Börnecke erneuert und somit voll gesperrt“, weiß der Leiter für Verkehrsplanung. Darauf habe die KVG natürlich reagiert. So soll die Linie 160, also die Verbindung Staßfurt – Groß Börnecke – Schneidlingen – Cochstedt – Egeln während dieser Zeit zwischen Staßfurt und Groß Börnecke in beiden Richtungen über Athensleben umgeleitet werden.

„Für die Verbindung von Hecklingen nach Staßfurt steht unverändert die Stadtlinie 150 zur Verfügung“, informiert Bank. Und meint an die Fahrgäste gerichtet: „Bitte beachten Sie, dass einige Fahrten der Linie 160 zwischen Staßfurt und Athensleben als Linie 150 verkehren und in Athensleben ein umsteigefreier Linienwechsel erfolgt.“

Darüber hinaus beginnen voraussichtlich ab 20. September Bauarbeiten in Egeln. Da hierbei der Breiteweg voll gesperrt wird, ist mit Fahrplanänderungen auf den Linien 156; 157 und 161 zu rechnen. Alle anderen Neuerungen im gesamten Salzlandkreis sind laut Bank ab sofort im neuen Fahrplanheft nachzulesen, das er für 1,50 Euro in allen Bussen der Kreisverkehrsgesellschaft gibt.

Weitere Infos im Internet unter: www.kvg-salzland.de