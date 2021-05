„Atomic Eden“ war in Kuwait dicht hinter James Bond

Schadeleben - Nico Sentner kann es noch gar nicht fassen. Nachdem sein Actionfilm „Atomic Eden“ 2018 in die deutschen Kinos kam, gibt es ihn im deutschsprachigen Raum - also in Deutschland, Österreich und der Schweiz - nun endlich auch auf DVD. „Eigentlich wollten wir den Film schon das ganze letzte Jahr auf den Markt bringen“, sagt der Filmemacher aus Schadeleben, der mit seinen Werken bereits einige internationale Auszeichnungen einheimsen konnte. „Doch durch Corona war das nicht möglich - alle Märkte hatten ja zu.“

Deshalb gibt es den Film nun nicht nur im Einzelhandel, sondern auch in allen Online-Shops. Zudem kann er in digitaler Form als Video on Demand bei den Streaming-Anbietern Amazon Video, Google Play, Rakuten TV, iTunes oder NetzkinoPlus angeschaut werden.

„Für mich ist das ein Stück weit das Ende einer Reise“, gesteht Sentner, der in seinen Filmen nicht nur Regisseur und Produzent, sondern meist auch selbst Schauspieler ist. Neun Jahre seines Lebens habe der Actionstreifen ihn begleitet. „Es ist wie ein eigenes Kind, das erst - wenn das Werk überall veröffentlicht wurde - erwachsen ist. Dann kann man loslassen und etwas Neues machen.“

Gedreht hatte Sentner den Streifen, bei dem acht Söldner auf eine Geheimmission nach Tschernobyl geschickt und dort von Hunderten Soldaten belagert werden, nicht nur in Los Angeles, Texas und eben Tschernobyl, sondern vor allem in der Region rund um Schadeleben, seiner Heimat.

„Etwa 80 Prozent des Films wurden im ehemaligen Betonwerk in Wegeleben gedreht“, hatte der Regisseur schon einmal verraten. Auch Schadeleben, Frose und Hoym, Staßfurt, Quedlinburg und Hausneindorf dienten als Kulisse. „In der Eröffnungsszene sieht man das wirkliche Tschernobyl, die leerstehenden Plattenbauten - und wenn man ranspringt, ist es Wegeleben, das merkt aber keiner“, erzählt Sentner von dem hiesigen Tschernobyl-Double.

Verpflichtet hatte Sentner für den Actionfilm namhafte Stars wie Fred Williamson, bekannt aus „From Dusk Till Dawn“, Lorenzo Lamas, Hauptfigur der Serie „Renegade“, Mike Möller oder das japanische Supermodel Hazuki Kato.

Erfolgreich war der Streifen, der ohne staatliche Zuschüsse entstand, deshalb in den letzten Jahren vor allem in Asien, dem Mittleren Osten und Amerika. In Kuwait etwa wurde „Atomic Eden“ zum zweiterfolgreichsten westlichen Film - gleich nach James Bond. Auch in Australien, China, dem ganzen arabischsprachigen Raum flimmerte er schon über die Kinoleinwand.

Weil ihm vernünftige Angebote fehlten, hatte Sentner mit seiner Film- und Medienproduktionsfirma „Generation X Group“ „Atomic Eden“ 2018 in Deutschland selbst herausgebracht und - weil er in Englisch gedreht wurde - auch aufwendig synchronisieren lassen. Mit der deutschen Stimme von Ben Affleck oder Uta Kargel, einem Serienstar aus „Sturm der Liebe“.

„Dass es den Film hier nun auch auf DVD gibt, ist jetzt das Ende der Reise“, wiederholt Sentner, der auch ein bisschen stolz auf sich ist: „Gerade für uns unabhängige Filmemacher, die das alles allein und ohne Förderung stemmen, ist das nicht gerade einfach.“ (mz)