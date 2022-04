„Arche Noah“ nimmt am Concordia See wieder Fahrt auf

Schadeleben/MZ - „Ich habe mir gestern extra wasserfeste Schminke gekauft“, gesteht Sabrina Wiesemöller. Und hat tatsächlich Tränen der Rührung in den Augen, als Seeland-Bürgermeisterin Heidrun Meyer (parteilos) einen Blumentopf in die Hand drückt, mit warmen Worten gratuliert. Ihr zeigt, dass die Stadt hinter ihr steht. „Ich bin so froh und aufgeregt und will einfach, dass es losgeht“, sagt die neue Pächterin der Schadelebener „Seeterrasse Arche Noah“.