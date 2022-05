Ansiedlung eines Netto-Markes ist Thema im Stadtrat in Nienburg

Auf der Feuerwehrübungsfläche in Nienburg an der Calbeschen Straße will ein Investor einen Nettomarkt errichten.

Nienburg/MZ - Heiß diskutiert ist am Dienstag im Bauausschuss in Nienburg diskutiert worden. Es ging um die mögliche Ansiedlung eines Netto-Markes. Den sehen zwar auch Karl Grutzke, der sich der FDP-Faktion angeschlossen hat, und Michael Höllmann, CDU, als gut für Nienburg an. Doch wollen sie einen Bebauungsplan mittragen, der eben das zunichtemachen könnte.

Denn, so befürchtete Frank Kürschner, Fraktionschef der UWG Nienburg, dass dann an der Thälmann-Allee ein Einzelhandelsstandort ausgebaut würde, der zu groß wäre, um anderen eine Chance zu geben.

„Wenn der Stadtrat den Plan so beschließt, haben wir keinen Einfluss mehr. Dann kann der Eigentümer machen, was er will“, so Kürscher, der sich auf die Unterlagen bezieht, die dem Bebauungsplan beigefügt sind.

Kürschner wirft den Eigentümern der Fläche an der Thälmann-Allee vor, auf der sich Schlecker, Aldi und Edeka befanden, dass sie seit Jahren nichts für den Standort getan hätten. Nur Edeka sei noch vorhanden. Und nun soll ein Bebauungsplan geschaffen werden, der den Eigentümern freie Hand geben würde, großflächigen Einzelhandel dort zu etablieren.

„Der Eigentümer braucht keinen Bebauungsplan, um am jetzigen Standort etwas zu machen. Mit dem Bebauungsplan bekommt aber die Stadt eine Regulierungsmöglichkeit.“ Bauamtsleiterin Katrin Bader

Bauamtsleiterin Katrin Bader stritt das ab. „Es sind 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche insgesamt.“ Die Eigentürmer hätten immer wieder versucht, an dem Standort zu wirken, sagte sie weiter. 2015 war schon einmal ein Versuch unternommen worden, aber gescheitert.

„Der Eigentümer braucht keinen Bebauungsplan, um am jetzigen Standort etwas zu machen. Mit dem Bebauungsplan bekommt aber die Stadt eine Regulierungsmöglichkeit. Wir wollen auch den NP-Markt erhalten und wir haben nie gesagt, dass wir gegen ein Bauvorhaben an der Calbeschen Straße sind“, so Bürgermeisterin Susan Falke.

Kürschner hatte sich in den vergangenen Jahren an diverse Lebensmittelhändler gewandt. Die an Netto Marken-Discount gerichtete Anfrage, wurde von Netto an Ulf Gendrich weitergeleitet, weil er bereits auf der Suche nach einem Grundstück war.

In Gendrich hatte er einen Ansprechpartner gefunden, der seine Suche unterstützt und der Kontakte zu den Lebensmittelkonzern hat, so Kürschner.

Der Berliner Kaufmann sieht Chancen, einen Netto-Markendiscounter mit einer Größe von 1.100 Quadratmetern Verkaufsfläche an der Calbeschen Straße gegenüber von Feuerwehr und Klubhaus zu bauen. Die Verhandlungen für den Grundstückskauf, eins gehört der Stadt, laufen, sagte er im Ausschuss, in dem ihm Rederecht eingeräumt worden war.

Doch Gendrich machte auch klar, dass der Standort an der Thälmann-Allee nicht mit einer Verkaufsfläche über 2.000 Quadratmetern genehmigt werden dürfe. Bei 2.000 Quadratmetern sehe er ein großes Fragezeichen hinter dem Markt an der Calbeschen Straße und bei über 2.000 Quadratmetern wäre das das Aus für das Vorhaben. Die Parkplätze für Feuerwehr und Anwohner blieben bei der Planung unverändert bestehen, sagt der Investor.

Kürschner, dessen Antrag scheiterte, den Punkt Bebauungsplan von der Tagesordnung zu nehmen, appellierte an den Ausschuss, dass der Stadtrat sich die Chancen auf eben diese Möglichkeit erhalten sollte. „Wenn wir beschließen, dass an der Thälmann-Allee ein Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von 1.500 Quadratmetern hinkommt, dann hätte der NP-Markt im Zentrum ebenso seine Berechtigung wie ein Neubau an der Calbeschen Straße“, so seine Überlegung.

Er zweifelt an, dass die Stadtverwaltung beide Vorhaben gleichrangig behandele und somit Tatsachen geschaffen werden sollen, die den Berliner Investor ins Hintertreffen geraten lassen. Die Stadtverwaltung sieht die Vorteile an der Thälmann-Allee als überwiegend an. Hier wohnen mehr Menschen, die zu Fuß den Standort erreichen können.

Zudem habe sich der Standort etabliert. Sie schlägt vor, die Verkaufsfläche von knapp 1.800 Quadratmetern, von denen 1.200 genutzt werden, auf 2.000 Quadratmeter zu erweitern. Als Vollsortimenter zählen Rewe und Edeka. Der Stadtrat tagt am Donnerstag, 4. November, ab 18.30 Uhr im Klubhaus „Maxim Gorki“, Calbesche Straße.