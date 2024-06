Sie unterrichten Kinder, lernen Wedeltechniken und helfen in der Not: Schwimmmeister werden gebraucht. Sie sind jedoch rar. In Sangerhausen wurde der aktuelle Jahrgang geprüft. Dabei gab es einen Minusrekord – und Selbstverteidigungstraining.

Sangerhausen/MZ. - Der weiße Anzug ist vollgesaugt, die Augen sind geschlossen. Luca Suckow liegt regungslos im Wasser des Freizeitbads SaWanne in Sangerhausen (Kreis Mansfeld-Südharz). In Bewegung ist er trotzdem. Denn hinter dem 20-Jährigen schwimmt Roberto Rammbach. Er hat Suckow unter den Armen gepackt, arbeitet mit den Beinen, um voranzukommen. „Das ist die Gleitbootlage, in der das Retten am entspanntesten ist“, erklärt Heiko Kruck, der vom Rand aus zuschaut. Der 64-Jährige bildet für das Landesverwaltungsamt Schwimmmeister aus. Und er benotet sie auch. Roberto Rammbach und Luca Suckow sind zwei seiner 34 Schützlinge.