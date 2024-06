Er soll in Gera die verbotene SA-Losung „Alles für Deutschland“ genutzt haben: Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke muss sich erneut vor dem Landgericht Halle verantworten, am Mittwoch könnte ein Urteil fallen. Seine Anwälte halten die Parole für unbedeutend.

Zweiter Prozess gegen Höcke in Halle: Anwälte fordern Vernehmung des AfD-Stammtisches in Gera

(Foto: Hendrik Schmidt/DPA via AP, Pool)

Halle/MZ - Es geht um die verbotene Nazi-Losung „Alles für Deutschland“: Im zweiten Prozess gegen Thüringer AfD-Chef Björn Höcke vor dem Landgericht Halle haben dessen Anwälte am Mittwoch bezweifelt, dass die Parole eine bedeutende Rolle im Nationalsozialismus und für die Sturmabteilung (SA) spielte. „Für die Selbstdarstellung des Verbands spielte sie keine wichtige Rolle“, sagte Höcke-Anwalt Florian Gempe mit Blick auf die SA.

Der Ausspruch sei unter anderem auch vom bayerischen König Ludwig I., in der Weimarer Republik und von der SED genutzt worden, erklärte der Verteidiger. Er beantragte im Prozess am Mittwoch ein Sachverständigen-Gutachten zu dieser Frage.

Höckes Anwälte bestreiten Vorwürfe im zweiten Verfahren

Laut Anklage soll Höcke im Dezember 2023 die verbotene SA-Losung bei einem AfD-Stammtisch in Gera mit rund 350 Gästen genutzt haben. Der 52-Jährige habe laut Staatsanwaltschaft die Worte „Alles für“ selbst ausgesprochen und das Publikum mit einer Armbewegung dazu animiert, die Parole mit dem Wort „Deutschland“ zu vollenden. Höcke habe dies im Wissen um ein bereits laufenden Ermittlungsverfahren getan: Auch in diesem Fall ging es um die verbotene SA-Parole, Höcke hatte sie bei einer Rede in Merseburg 2021 verwendet.

Lesen Sie auch: Höcke auf der Anklagebank - warum der Prozess in Halle sogar in den USA Aufmerksamkeit erregt

Dafür hatte ihn das Landgericht Halle im Mai zu einer Geldstrafe von 13.000 Euro verurteilt. Höckes Anwälte haben Revision eingelegt, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

„Alles für Deutschland“ stand auf SA-Dienstdolchen

Auch im aktuellen, zweiten Verfahren wehren sich Höckes Anwälte gegen die Vorwürfe. Sie stellten am Mittwoch mehrere Beweisanträge, um die Bedeutung der Parole für die SA in Frage zustellen. Verteidiger Gempe beantragte zudem die Vernehmung aller Teilnehmer des Geraer Stammtisches: Die „Deutschland“-Rufe aus dem Publikum könnten Höcke nicht zugerechnet werden, argumentierte der Jurist.

Über die Anträge soll im Laufe des Prozesstages entschieden werden. Es ist zudem möglich, dass am Mittwoch ein Urteil fällt.

Lesen Sie auch: Prozess in Halle wegen Nazi-Losung - Höcke bittet AfD-Freunde um Löschung von Rede-Video

Auch im ersten Prozess in Halle hatten Höckes Anwälte bereits die Rolle der Parole „Alles für Deutschland“ im Nationalsozialismus in Frage gestellt. Die Staatsanwaltschaft Halle berief sich hingegen unter anderem auf Dienstdolche der Kampftruppe - auf den Waffen, die zur regulären Dienstuniform gehörten, war der Slogan eingraviert. Zudem existiert ein historisches Foto vom Nazi-Reichparteitag 1934, laut dem die Parole als großformatige Saal-Dekoration verwendet worden.

Im ersten Verfahren gegen Höcke hatte es das Gericht im Mai als erwiesen angesehen, dass der AfD-Politiker die verbotene Losung bewusst genutzt hatte - im Wissen um ihre Bedeutung. Er habe zudem in Kauf genommen, dass sich die Parole durch Videoaufnahmen seiner Rede weiter in der Öffentlichkeit verbreite, so Richter Jan Stengel damals.