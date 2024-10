100-mal stärker als Heroin: Das Opioid Fentanyl kommt in Sachsen-Anhalt an. Bisher geht es um Einzelfälle, doch die Substanz ist hochgefährlich. Wie Suchtexperten die Lage einschätzen.

Fentanyl kommt in Sachsen-Anhalt an

Halle/MZ. - Das Opioid Fentanyl war bisher im Zusammenhang mit einer Drogenwelle in den USA bekannt. Nun ist es in Deutschland im Umlauf – auch in Sachsen-Anhalt werden mehr Fälle bekannt. „In die Beratungsstellen kommen allein deshalb aber die wenigsten. Hauptdroge bei Fentanylkonsumierenden ist Heroin“, sagt Helga Meeßen-Hühne, Leiterin der Landesstelle für Suchtfragen. Suchtberater seien für das Thema zuletzt erneut sensibilisiert worden. „Wir müssen aufmerksam bleiben“.