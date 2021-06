Zoll in Magdeburg vernichtet drei Tonnen Waren im Wert von Millionen

Magdeburg - Der Zoll hat in Magdeburg beschlagnahmte Waren im Wert von mehr als einer Million Euro vernichtet. Gut drei Tonnen Asservate aus einem halben Jahr seien am Dienstag vernichtet worden, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die unverzollten oder illegalen Waren erfüllten noch einen Zweck: Sie wurden in einer Magdeburger Müllverbrennungsanlage in Fernwärme umgewandelt.

Allein 1,2 Tonnen Grundmasse für Wasserpfeifentabak verheizten die Beamten. Dazu kamen rund 560.000 geschmuggelte Zigaretten, eine halbe Million Einheiten illegaler Medikamente und Dopingmittel und 600 Postpakete mit gefälschten oder nicht einfuhrfähigen Waren. Zöllnerinnen und Zöllner überwachten, wie die Asservate per Greifarm ins Feuer befördert wurden. Mit der Vernichtung verhinderte der Zoll nach eigenen Angaben einen Steuerschaden von rund 150.000 Euro. (dpa)