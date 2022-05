Zoff in Sachsen-Anhalts Landesregierung wegen Geburtsklinik

Ministerinnen geraten in Clinch über Frauenklinik und Geburtsstation in Bitterfeld-Wolfen. Ging ein wichtiges Schreiben an das Gesundheitsministerium verloren?

Magdeburg/MZ - Der Streit um die Zukunft der Frauenklinik samt Geburtsstation in Bitterfeld-Wolfen wächst sich zum Zoff in Sachsen-Anhalts Landesregierung aus. Das Innenministerium unter Tamara Zieschang (CDU) widersprach am Freitag Aussagen von Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD): Im Landtag hatte Grimm-Benne bestritten, dass ihr Ministerium vom Landesverwaltungsamt zur Zukunft der Frauenklinik um Stellungnahme gebeten worden sei. „Mitnichten“ sei dies so, betonte die Gesundheitsministerin.