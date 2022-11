„Würde eine Regenbogenarmbinde tragen“ – SPD-Politiker Karamba Diaby aus Halle plädiert für Protestzeichen in Katar

Halle/MZ - Fußball ist für Karamba Diaby (SPD) eine emotionale Sache: „Ich habe richtig angefangen mitzufiebern, als die WM zuletzt in Deutschland stattgefunden hat“, sagt der Berichterstatter für Menschenrechte im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Die am Sonntag gestartete Fußballweltmeisterschaft im Wüstenstaat Katar sieht er jedoch kritisch. Die Menschenrechtsverletzungen dort, die Rolle der Frauen, die fehlende Akzeptanz gegenüber Homosexuellen – all das könne man nicht einfach beiseiteschieben, meint der Sozialdemokrat. Trotzdem: „Ich boykottiere die WM privat nicht." An Parteigenossin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die am Mittwoch nach Katar reist, hat er indes konkrete Erwartungen.

