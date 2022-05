39-Jährige spendet 1.000 Euro für Wünschewagen Sachsen-Anhalt

Mit dem Wünschewagen können schwerstkranke Menschen in Sachsen-Anhalt letzte Wünsche erfüllt bekommen. Ein Projekt, das eine Schönebeckerin gern unterstützt.

Dajana Ebeling vom Eiscafé Ebeling in Elbenau hat für das Projekt Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes gespendet. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es einen solchen Wünschewagen, mit dem schwer kranke Menschen letzte Wünsche wagen.

Schönebeck (vs) - Anderen einen Wunsch zu erfüllen und dann das Strahlen in den Augen zu sehen, ist etwas ganz Besonderes. Das findet auch Dajana Ebeling. Die Inhaberin des Eiscafés Ebeling in Elbenau hat vom Wünschewagen Sachsen-Anhalt erfahren und spontan beschlossen: Dieses Projekt möchte sie unterstützen.