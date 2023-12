Wetter in Mitteldeutschland „Wolken sind faszinierend“: Wie eine Leipziger Forscherin auf den trüben Himmel blickt

In dieser Zeit des Jahres sind viele Tage grau und trüb. Dennoch kann sich sogar ein Blick hinein in den Nebel lohnen, meint die Forscherin Mira Pöhlker aus Leipzig. Was daran so spannend ist.