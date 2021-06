Willingmann wirbt für Public Viewing im „geregelten Rahmen“

Magdeburg - Angesichts der rückläufigen Infektionszahlen und der fortschreitenden Impfungen spricht sich Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) vor der Fußball-EM für Public Viewing aus - allerdings coronabedingt in einem „geregelten Rahmen“.

„Als Fußballfan würde ich mich sehr freuen, wenn wir hier zu praktikablen und gleichwohl verantwortbaren Lösungen kommen“, sagte Willingmann der Deutschen Presse-Agentur. „Und dann vielleicht nach der legendären Fußball-WM 2006 erneut ein kleines Sommer-Märchen in Deutschland erleben – trotz Corona-Einschränkungen.“

Denkbar wären aus seiner Sicht aber auch Modellprojekte, die sich an den bereits bekannten Regelungen für Profi-Sportveranstaltungen orientieren könnten, so der Wirtschaftsminister. „Ich denke da vor allem an unsere Stadien, Plätze und Parkanlagen.“ (dpa)